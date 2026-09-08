Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Investmentbeispiel
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08.09.2026 10:03:40
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Sartorius vz-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 71,62 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,963 Sartorius vz-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sartorius vz-Papiers auf 233,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 263,06 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 3 263,06 EUR entspricht einer Performance von +226,31 Prozent.
Am Markt war Sartorius vz jüngst 14,51 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
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12:26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
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07.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
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07.09.26
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Analysen zu Sartorius AG Vz.
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|20.08.26
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|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|237,40
|2,28%