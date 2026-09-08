Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Investmentbeispiel 08.09.2026 10:03:40

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren verdient

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sartorius vz gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Sartorius vz-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 71,62 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,963 Sartorius vz-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sartorius vz-Papiers auf 233,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 263,06 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 3 263,06 EUR entspricht einer Performance von +226,31 Prozent.

Am Markt war Sartorius vz jüngst 14,51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Sartorius AG Vz. 237,40 2,28% Sartorius AG Vz.

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