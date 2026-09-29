TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Sartorius vz-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Sartorius vz-Aktie an diesem Tag 540,00 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Sartorius vz-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,852 Sartorius vz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (263,50 EUR), wäre das Investment nun 487,96 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51,20 Prozent verringert.

Sartorius vz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at