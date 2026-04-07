Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Profitable Sartorius vz-Investition? 07.04.2026 10:03:42

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sartorius vz-Investment gewesen.

Sartorius vz-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Sartorius vz-Anteile bei 393,60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,254 Sartorius vz-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 53,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 212,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 46,04 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius vz bezifferte sich zuletzt auf 12,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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