Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Langfristige Anlage 04.08.2026 10:03:42

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Sartorius vz-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Sartorius vz-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Sartorius vz-Aktie an diesem Tag bei 533,00 EUR. Bei einem Sartorius vz-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,762 Sartorius vz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Sartorius vz-Aktie auf 225,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 225,14 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 57,75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius vz belief sich zuletzt auf 14,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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