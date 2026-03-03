TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Sartorius vz eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Sartorius vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Sartorius vz-Anteile betrug an diesem Tag 236,60 EUR. Bei einem Sartorius vz-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,227 Sartorius vz-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.03.2026 gerechnet (233,00 EUR), wäre die Investition nun 984,78 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 1,52 Prozent.

Sartorius vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,26 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at