Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Sartorius vz-Investment im Blick
|
03.02.2026 10:04:03
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sartorius vz-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Sartorius vz-Aktie bei 272,10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,368 Sartorius vz-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 234,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,29 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,71 Prozent verringert.
Sartorius vz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
