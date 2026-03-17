Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Sartorius vz-Investment 17.03.2026 10:03:59

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Sartorius vz-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 17.03.2021 wurde das Sartorius vz-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Sartorius vz-Aktie bei 406,40 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sartorius vz-Aktie investiert, befänden sich nun 0,246 Sartorius vz-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.03.2026 51,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 209,00 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 51,43 EUR entspricht einer negativen Performance von 48,57 Prozent.

Jüngst verzeichnete Sartorius vz eine Marktkapitalisierung von 13,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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