Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Sartorius vz-Investment
|
17.03.2026 10:03:59
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 5 Jahren bedeutet
Am 17.03.2021 wurde das Sartorius vz-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Sartorius vz-Aktie bei 406,40 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sartorius vz-Aktie investiert, befänden sich nun 0,246 Sartorius vz-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.03.2026 51,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 209,00 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 51,43 EUR entspricht einer negativen Performance von 48,57 Prozent.
Jüngst verzeichnete Sartorius vz eine Marktkapitalisierung von 13,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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