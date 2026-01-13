TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sartorius vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Sartorius vz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Sartorius vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 415,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,241 Sartorius vz-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 260,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 62,64 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 37,36 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Sartorius vz einen Börsenwert von 15,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at