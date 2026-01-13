Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|Profitabler Sartorius vz-Einstieg?
|
13.01.2026 10:03:41
TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sartorius vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Sartorius vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 415,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,241 Sartorius vz-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 260,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 62,64 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 37,36 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Sartorius vz einen Börsenwert von 15,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|08:55
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
