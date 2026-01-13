Sartorius vz. Aktie

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

Profitabler Sartorius vz-Einstieg? 13.01.2026 10:03:41

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sartorius vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sartorius vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Sartorius vz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Sartorius vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 415,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,241 Sartorius vz-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 260,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 62,64 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 37,36 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Sartorius vz einen Börsenwert von 15,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Analysen zu Sartorius AG Vz.

08:55 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
12.01.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.01.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
07.01.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
17.12.25 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Sartorius AG Vz. 256,80 -1,12% Sartorius AG Vz.

