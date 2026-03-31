Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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Lohnendes Sartorius vz-Investment? 31.03.2026 10:03:49

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr angefallen

TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in Sartorius vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Sartorius vz-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 213,60 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 46,816 Sartorius vz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 784,64 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Anteils am 30.03.2026 auf 209,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -2,15 Prozent.

Sartorius vz war somit zuletzt am Markt 12,86 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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