TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: Hätte sich eine Siltronic-Kapitalanlage vor 3 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Siltronic-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Siltronic-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 78,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Siltronic-Papier investiert hätte, befänden sich nun 127,877 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Siltronic-Aktie auf 78,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 038,36 EUR wert. Damit wäre die Investition um 0,38 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Siltronic eine Börsenbewertung in Höhe von 2,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at