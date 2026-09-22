Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Lohnende Siltronic-Anlage? 22.09.2026 10:03:35

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Siltronic-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Siltronic-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 74,25 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,468 Siltronic-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 80,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 085,52 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 8,55 Prozent.

Jüngst verzeichnete Siltronic eine Marktkapitalisierung von 2,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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