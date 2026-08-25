TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Siltronic-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Siltronic-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 72,60 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siltronic-Aktie investiert, befänden sich nun 1,377 Siltronic-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,09 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Papiers am 24.08.2026 auf 82,10 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 13,09 Prozent.

Siltronic wurde am Markt mit 2,77 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at