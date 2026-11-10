Siltronic Aktie

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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Profitable Siltronic-Investition? 10.11.2026 10:03:31

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Siltronic-Einstiegs gewesen.

Die Siltronic-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Siltronic-Aktie an diesem Tag 46,28 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siltronic-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 216,076 Siltronic-Anteilen. Die gehaltenen Siltronic-Papiere wären am 09.11.2026 11 365,60 EUR wert, da der Schlussstand 52,60 EUR betrug. Damit wäre die Investition 13,66 Prozent mehr wert.

Am Markt war Siltronic jüngst 1,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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