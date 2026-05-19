Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Profitables Siltronic-Investment? 19.05.2026 10:04:09

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siltronic-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siltronic-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Siltronic-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die Siltronic-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,75 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Siltronic-Aktie investierten, hätten nun 67,797 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.05.2026 auf 88,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 969,49 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 496,95 Prozent erhöht.

Siltronic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,63 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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