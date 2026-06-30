Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Performance im Blick 30.06.2026 10:03:52

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siltronic von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siltronic von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Siltronic-Investment verdienen können.

Die Siltronic-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Siltronic-Papier an diesem Tag bei 70,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,286 Siltronic-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.06.2026 auf 80,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 150,71 EUR wert. Damit wäre die Investition um 15,07 Prozent gestiegen.

Siltronic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,71 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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