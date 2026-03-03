Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Lukrative Siltronic-Investition?
|
03.03.2026 10:04:01
TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siltronic von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Siltronic-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Siltronic-Aktie bei 46,40 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 215,517 Siltronic-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 896,55 EUR, da sich der Wert einer Siltronic-Aktie am 02.03.2026 auf 55,20 EUR belief. Damit wäre die Investition 18,97 Prozent mehr wert.
Siltronic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,66 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
