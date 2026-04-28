TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siltronic von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Siltronic-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Siltronic-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Siltronic-Anteile an diesem Tag 38,48 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Siltronic-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25,988 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 71,40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 855,51 EUR wert. Damit wäre die Investition um 85,55 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Siltronic betrug jüngst 2,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at