Siltronic Aktie

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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Langfristige Anlage 11.08.2026 10:04:10

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siltronic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siltronic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Siltronic-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Siltronic-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Siltronic-Anteile an diesem Tag bei 15,55 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Siltronic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 64,329 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Siltronic-Papiers auf 76,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 924,41 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 392,44 Prozent.

Siltronic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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