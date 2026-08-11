Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Langfristige Anlage
|
11.08.2026 10:04:10
TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siltronic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Siltronic-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Siltronic-Anteile an diesem Tag bei 15,55 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Siltronic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 64,329 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Siltronic-Papiers auf 76,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 924,41 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 392,44 Prozent.
Siltronic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siltronic AG
|
10.08.26
|EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
10.08.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.08.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
07.08.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
Analysen zu Siltronic AG
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|78,40
|2,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.