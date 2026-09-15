Siltronic Aktie

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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Profitable Siltronic-Investition? 15.09.2026 10:03:29

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siltronic-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siltronic-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Siltronic-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 15.09.2025 wurde die Siltronic-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Siltronic-Aktie bei 36,20 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,762 Siltronic-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (68,00 EUR), wäre die Investition nun 187,85 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 87,85 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Siltronic eine Marktkapitalisierung von 2,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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