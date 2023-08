TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Siltronic abgeworfen

Am 01.08.2020 wurde die Siltronic-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 76,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 131,579 Siltronic-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2023 gerechnet (80,00 EUR), wäre die Investition nun 10 526,32 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,26 Prozent angewachsen.

Siltronic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,35 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at