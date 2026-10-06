TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Siltronic-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Siltronic-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,12 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Siltronic-Aktie investierten, hätten nun 3,829 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 82,75 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 316,87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 216,87 Prozent vermehrt.

Siltronic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,77 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at