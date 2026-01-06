Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Siltronic-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 46,70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,141 Siltronic-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 55,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,77 EUR wert. Damit wäre die Investition 17,77 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Siltronic eine Börsenbewertung in Höhe von 1,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
