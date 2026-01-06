Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Siltronic-Investition? 06.01.2026 10:03:44

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Siltronic-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Siltronic-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 46,70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,141 Siltronic-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 55,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,77 EUR wert. Damit wäre die Investition 17,77 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Siltronic eine Börsenbewertung in Höhe von 1,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AGmehr Nachrichten