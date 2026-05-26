Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Lohnende Siltronic-Investition?
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26.05.2026 10:03:47
TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Siltronic-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Siltronic-Papier investiert hätte, befänden sich nun 280,899 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 26 573,03 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Papiers am 25.05.2026 auf 94,60 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 165,73 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Siltronic eine Börsenbewertung in Höhe von 2,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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