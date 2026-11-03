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Siltronic Aktie

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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Performance im Blick 03.11.2026 10:03:41

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 10 Jahren verdient

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Siltronic-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 03.11.2016 wurde die Siltronic-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Siltronic-Aktie an diesem Tag 30,65 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Siltronic-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 32,632 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 59,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 925,27 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 92,53 Prozent zugenommen.

Siltronic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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