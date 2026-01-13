Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Lohnende Siltronic-Investition?
|
13.01.2026 10:03:41
TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Siltronic-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 81,20 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Siltronic-Aktie investiert hat, hat nun 12,315 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 656,40 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Papiers am 12.01.2026 auf 53,30 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34,36 Prozent eingebüßt.
Der Siltronic-Wert an der Börse wurde auf 1,55 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siltronic AG
|
12.01.26
|Gewinne in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
Analysen zu Siltronic AG
|08:33
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.25
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|53,55
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: ATX stabil aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische sowie Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig, während der deutsche Leitindex abgibt. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.