TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Siltronic-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Siltronic-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 81,20 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Siltronic-Aktie investiert hat, hat nun 12,315 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 656,40 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Papiers am 12.01.2026 auf 53,30 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34,36 Prozent eingebüßt.

Der Siltronic-Wert an der Börse wurde auf 1,55 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

