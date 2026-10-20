Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Hochrechnung
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20.10.2026 10:03:36
TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Siltronic-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 78,45 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Siltronic-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 127,470 Siltronic-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 483,11 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Anteils am 19.10.2026 auf 66,55 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -15,17 Prozent.
Der Marktwert von Siltronic betrug jüngst 2,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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