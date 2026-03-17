Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Profitable Siltronic-Anlage? 17.03.2026 10:03:59

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Siltronic-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das Siltronic-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Siltronic-Aktie an diesem Tag bei 138,85 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Siltronic-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,202 Siltronic-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 406,91 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Papiers am 16.03.2026 auf 56,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59,31 Prozent verringert.

Siltronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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