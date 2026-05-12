TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren bedeutet

Am 12.05.2021 wurden Siltronic-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 142,25 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,703 Siltronic-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Siltronic-Papiere wären am 11.05.2026 67,70 EUR wert, da der Schlussstand 96,30 EUR betrug. Damit wäre die Investition 32,30 Prozent weniger wert.

Am Markt war Siltronic jüngst 2,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at