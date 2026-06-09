TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Siltronic-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Siltronic-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Siltronic-Aktie betrug an diesem Tag 142,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,003 Siltronic-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (95,85 EUR), wäre das Investment nun 671,22 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 32,88 Prozent gleich.

Siltronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at