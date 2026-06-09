Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Lohnender Siltronic-Einstieg?
|
09.06.2026 10:04:08
TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Siltronic-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Siltronic-Aktie betrug an diesem Tag 142,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,003 Siltronic-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (95,85 EUR), wäre das Investment nun 671,22 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 32,88 Prozent gleich.
Siltronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Nachrichten zu Siltronic AG
|
08.06.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
08.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
08.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.06.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.06.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
08.06.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)