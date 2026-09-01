Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Frühes Investment
|
01.09.2026 10:03:56
TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siltronic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Siltronic-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 138,20 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siltronic-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,236 Siltronic-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2026 gerechnet (79,00 EUR), wäre die Investition nun 571,64 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 42,84 Prozent.
Der Siltronic-Wert an der Börse wurde auf 2,68 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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