TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siltronic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Siltronic-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Siltronic-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 138,20 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siltronic-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,236 Siltronic-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2026 gerechnet (79,00 EUR), wäre die Investition nun 571,64 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 42,84 Prozent.

Der Siltronic-Wert an der Börse wurde auf 2,68 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at