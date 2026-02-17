Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Frühe Anlage
|
17.02.2026 10:11:40
TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Siltronic von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Siltronic-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Siltronic-Anteile bei 141,90 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siltronic-Aktie investiert, befänden sich nun 0,705 Siltronic-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Siltronic-Aktien wären am 16.02.2026 36,33 EUR wert, da der Schlussstand 51,55 EUR betrug. Mit einer Performance von -63,67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Siltronic bezifferte sich zuletzt auf 1,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
