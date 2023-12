TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor 5 Jahren eingebracht

Die SMA Solar-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen SMA Solar-Anteile an diesem Tag bei 17,63 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investierten, hätten nun 56,721 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 505,39 EUR, da sich der Wert einer SMA Solar-Aktie am 06.12.2023 auf 61,80 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 250,54 Prozent.

SMA Solar wurde am Markt mit 2,13 Mrd. Euro bewertet. Am 27.06.2008 wurden SMA Solar-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines SMA Solar-Anteils bei 48,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at