SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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Rentable SMA Solar-Investition? 18.06.2026 10:04:37

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden SMA Solar-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SMA Solar-Aktie bei 42,74 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 23,397 SMA Solar-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 53,30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 247,08 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 24,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar belief sich zuletzt auf 1,80 Mrd. Euro. SMA Solar-Papiere wurden am 27.06.2008 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der SMA Solar-Aktie wurde der Erstkurs mit 48,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SMA Solar

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