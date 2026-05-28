SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 28.05.2026 10:03:14

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen SMA Solar-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades SMA Solar-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die SMA Solar-Aktie 49,05 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hat, hat nun 20,387 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.05.2026 auf 67,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 375,13 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 37,51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar belief sich zuletzt auf 2,36 Mrd. Euro. SMA Solar-Anteile wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die SMA Solar-Aktie bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: SMA Solar

Nachrichten zu SMA Solar AG

mehr Nachrichten