SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Frühe Anlage
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28.05.2026 10:03:14
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades SMA Solar-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die SMA Solar-Aktie 49,05 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hat, hat nun 20,387 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.05.2026 auf 67,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 375,13 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 37,51 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar belief sich zuletzt auf 2,36 Mrd. Euro. SMA Solar-Anteile wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die SMA Solar-Aktie bei 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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