SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|SMA Solar-Investmentbeispiel
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15.10.2026 10:03:22
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SMA Solar-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 27,58 EUR. Bei einem SMA Solar-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,626 SMA Solar-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 219,58 EUR, da sich der Wert eines SMA Solar-Anteils am 14.10.2026 auf 60,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 119,58 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar belief sich zuletzt auf 2,17 Mrd. Euro. Das SMA Solar-Papier wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das SMA Solar-Papier bei 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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