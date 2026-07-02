TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen SMA Solar-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden SMA Solar-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24,26 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SMA Solar-Aktie investiert, befänden sich nun 4,122 SMA Solar-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.07.2026 gerechnet (60,60 EUR), wäre das Investment nun 249,79 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 149,79 Prozent.

Der Börsenwert von SMA Solar belief sich zuletzt auf 2,18 Mrd. Euro. Der SMA Solar-Börsengang fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Das SMA Solar-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at