Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der SMA Solar-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die SMA Solar-Aktie bei 34,84 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investierten, hätten nun 287,026 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des SMA Solar-Papiers auf 45,44 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 042,48 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,42 Prozent zugenommen.

SMA Solar markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,62 Mrd. Euro. Das SMA Solar-Papier wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des SMA Solar-Papiers lag beim Börsengang bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at