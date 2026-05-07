SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Profitabler SMA Solar-Einstieg?
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07.05.2026 10:03:46
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor einem Jahr eingefahren
SMA Solar-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die SMA Solar-Aktie bei 16,56 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 60,386 SMA Solar-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 496,38 EUR, da sich der Wert einer SMA Solar-Aktie am 06.05.2026 auf 57,90 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 249,64 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von SMA Solar belief sich zuletzt auf 2,11 Mrd. Euro. Das SMA Solar-Papier wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der SMA Solar-Aktie lag beim Börsengang bei 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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