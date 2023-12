TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMA Solar von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das SMA Solar-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,16 EUR. Bei einem SMA Solar-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 451,365 SMA Solar-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der SMA Solar-Aktie auf 51,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 425,86 EUR wert. Damit wäre die Investition 134,26 Prozent mehr wert.

SMA Solar war somit zuletzt am Markt 1,99 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des SMA Solar-Anteils fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die SMA Solar-Aktie bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at