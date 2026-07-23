SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Investmentbeispiel
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23.07.2026 10:03:24
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMA Solar von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden SMA Solar-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der SMA Solar-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,80 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hat, hat nun 2,232 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,26 EUR, da sich der Wert einer SMA Solar-Aktie am 22.07.2026 auf 60,15 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,26 Prozent erhöht.
Alle SMA Solar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,10 Mrd. Euro. Am 27.06.2008 wagte die SMA Solar-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des SMA Solar-Anteils belief sich damals auf 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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