SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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Investmentbeispiel 23.07.2026 10:03:24

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMA Solar von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMA Solar von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SMA Solar gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden SMA Solar-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der SMA Solar-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,80 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hat, hat nun 2,232 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,26 EUR, da sich der Wert einer SMA Solar-Aktie am 22.07.2026 auf 60,15 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,26 Prozent erhöht.

Alle SMA Solar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,10 Mrd. Euro. Am 27.06.2008 wagte die SMA Solar-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des SMA Solar-Anteils belief sich damals auf 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG

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