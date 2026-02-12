SMA Solar Aktie

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

Performance im Blick 12.02.2026 10:03:36

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das SMA Solar-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SMA Solar-Aktie bei 13,63 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investierten, hätten nun 73,368 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des SMA Solar-Papiers auf 34,86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 557,59 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 155,76 Prozent gesteigert.

Insgesamt war SMA Solar zuletzt 1,18 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der SMA Solar-Anteile an der Börse XETRA war der 27.06.2008. Damals wurde der erste Kurs der SMA Solar-Aktie bei 48,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SMA Solar

Nachrichten zu SMA Solar AG

