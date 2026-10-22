SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|SMA Solar-Investmentbeispiel
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22.10.2026 10:03:22
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das SMA Solar-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das SMA Solar-Papier an diesem Tag 22,18 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das SMA Solar-Papier investiert hätte, hätte er nun 45,086 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 53,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 407,57 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 140,76 Prozent.
SMA Solar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,79 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SMA Solar-Papiers fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des SMA Solar-Papiers lag beim Börsengang bei 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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