TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das SMA Solar-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das SMA Solar-Papier an diesem Tag 22,18 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das SMA Solar-Papier investiert hätte, hätte er nun 45,086 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 53,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 407,57 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 140,76 Prozent.

SMA Solar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,79 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SMA Solar-Papiers fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des SMA Solar-Papiers lag beim Börsengang bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at