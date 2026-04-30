SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Lukrative SMA Solar-Investition?
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30.04.2026 10:03:37
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SMA Solar-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden SMA Solar-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das SMA Solar-Papier letztlich bei 46,25 EUR. Bei einem SMA Solar-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,162 SMA Solar-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des SMA Solar-Papiers auf 52,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,49 Prozent vermehrt.
SMA Solar wurde am Markt mit 1,80 Mrd. Euro bewertet. SMA Solar-Papiere wurden am 27.06.2008 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des SMA Solar-Anteils belief sich damals auf 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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