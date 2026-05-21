SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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Profitables SMA Solar-Investment? 21.05.2026 10:03:40

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SMA Solar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SMA Solar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem SMA Solar-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 45,16 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,214 SMA Solar-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.05.2026 gerechnet (61,75 EUR), wäre die Investition nun 136,74 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,74 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar belief sich zuletzt auf 2,13 Mrd. Euro. SMA Solar-Papiere wurden am 27.06.2008 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des SMA Solar-Papiers lag damals bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG

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