TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SMA Solar-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das SMA Solar-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SMA Solar-Papier bei 43,36 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 230,627 SMA Solar-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 310,42 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 43,10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar belief sich zuletzt auf 2,26 Mrd. Euro. SMA Solar-Anteile wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des SMA Solar-Papiers belief sich damals auf 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at