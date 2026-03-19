TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen SMA Solar-Investment verlieren können.

Am 19.03.2023 wurden SMA Solar-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des SMA Solar-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 73,65 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SMA Solar-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,358 SMA Solar-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.03.2026 gerechnet (36,16 EUR), wäre die Investition nun 49,10 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 50,90 Prozent.

Der Börsenwert von SMA Solar belief sich jüngst auf 1,25 Mrd. Euro. Am 27.06.2008 fand der erste Handelstag der SMA Solar-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SMA Solar-Anteils auf 48,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at