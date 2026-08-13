TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das SMA Solar-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 42,24 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,367 SMA Solar-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 135,18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57,10 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +35,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar bezifferte sich zuletzt auf 1,92 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SMA Solar-Anteils fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der SMA Solar-Aktie belief sich damals auf 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at