SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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Investmentbeispiel 08.10.2026 10:03:23

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in SMA Solar eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem SMA Solar-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 35,52 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hat, hat nun 281,532 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 58,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 554,05 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,54 Prozent.

SMA Solar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,10 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der SMA Solar-Anteile an der Börse XETRA war der 27.06.2008. Damals wurde der erste Kurs eines SMA Solar-Anteils bei 48,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SMA Solar

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