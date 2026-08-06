TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SMA Solar-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 86,80 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investierten, hätten nun 115,207 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.08.2026 6 163,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 38,36 Prozent eingebüßt.

Alle SMA Solar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,89 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der SMA Solar-Aktie fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Die SMA Solar-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at