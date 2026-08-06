SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Lukratives SMA Solar-Investment?
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06.08.2026 10:03:55
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem SMA Solar-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 86,80 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die SMA Solar-Aktie investierten, hätten nun 115,207 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.08.2026 6 163,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 38,36 Prozent eingebüßt.
Alle SMA Solar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,89 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der SMA Solar-Aktie fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Die SMA Solar-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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