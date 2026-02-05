TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 10 Jahren wurde das SMA Solar-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 42,63 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,346 SMA Solar-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.02.2026 80,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,20 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 80,23 EUR, was einer negativen Performance von 19,77 Prozent entspricht.

SMA Solar markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,24 Mrd. Euro. Der SMA Solar-Börsengang fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der SMA Solar-Aktie belief sich damals auf 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at